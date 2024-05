Commisso: “In ogni sede contro il comune per lo stadio. Mancano 100 milioni e perderemo soldi”

Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina il giorno prima di partire per gli Stati Uniti, queste le sue parole:

“Abbiamo vinto la partita contro il Brugge gli ultimi minuti e i ragazzi andranno in Belgio per avvicinarsi ad Atene. A loro non devo chiedere nulla, loro lo sanno già, sono tutti stimolati per agire nei prossimi giorni, speriamo che ci possiamo vedere ad Atene. In società sta andando tutto come mi aspettavo, abbiamo dato più responsabilità a Ferrari e Pradè, Daniele si sta occupando della parte sportiva mentre Alessandro si sta occupando di tutti gli altri aspetti. Fino ad ora sta andando tutto bene. Il problema è solo lo stadio. Soddisfatto dalla Primavera per la Coppa Italia ma il campionato non è stato buono e spero che verranno vinte più e più partite. Con le donne ci siamo svegliati alla fine e sono contento per l’accesso in Champions League.

Il Franchi è un problema, abbiamo incontrato in questi giorni Nardella e il ministro dello Sport Abodi, la preoccupazione sul futuro del Franchi è emersa in ogni incontro, per completare il processo di rinnovamento mancano oltre 100 milioni di euro, oltre alla grave mancanza della parte economica, ci sono soldi informazioni per la prossima stagione dove i posti non possono essere più di 22 mila. Noi riteniamo che prima di iniziare i lavori per il Franchi occorre essere certi che ci siano i soldi per completarlo e che sia tutto definito, non è il caso del Franchi. Il primo anno perdiamo dai 10 ai 15 milioni, e questo è un problema per la Fiorentina. Questo è reca un pregiudizio per tifosi e club. Ci saranno meno ricavi e più costi. In assenza di chiarezza la Fiorentina deve tutelarsi in qualsiasi sede in tutti i diritti, come abbiamo già detto a Nardella a gennaio di quest’anno.

Peccato non ci sarò ma spero che mercoledi vada tutto bene, dobbiamo giocare per sapere che siamo forti per dare una gioia a tutta a Firenze, ai tifosi ed anche a me”

