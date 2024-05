De Santis: “Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ha parlato a Lady Radio del futuro della Fiorentina, queste le sue parole:

“Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, credo che maggio sarà un mese cruciale non solo per il finale di campionato ma anche per le sorti della prossima stagione, non so se ci siano i tempi per un eventuale passaggio di mano. Se la Fiorentina resta con questa proprietà quella di Aquilani è più di una suggestione anche perchè gli altri candidati stanno prendendo altre strade, da Gilardino a Palladino che credo sia orientato ad altre scelte. Aquilani ha un altro anno di contratto al Pisa ma conosce bene Firenze e la Fiorentina, ha giocato nella Fiorentina e può risvegliare la simpatia dei tifosi, andando avanti con il progetto di un allenatore giochista. Ci si augura possa fare come De Rossi alla Roma. Bisognerà aspettare fino a fine mese sperando si possa arrivare fino al 29”

