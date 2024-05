Il Club Brugge ritrova Skov Olsen: l’ex Bologna scalda i motori per la Fiorentina e segna contro l’Anversa

Se da una parte il Club Brugge dovrà fare a meno di un titolare come il terzino Bjorn Meijer, dall’altra parte ritrova Andreas Skov Olsen, vecchia conoscenza del campionato italiano. Il centrocampista ha vestito la maglia del Bologna dal 2019 al 2022, realizzando solamente 3 reti. Decisamente positiva la sua esperienza nella Jupiler Pro League, nella quale ha segnato ben 24 in 67 presenze. Il danese, rimasto fuori per 22 giorni per un infortunio all’anca, è tornato a disposizione di Nicky Hayen in vista del match di ritorno valido per la semifinale di Conference League contro la Fiorentina: l’ex Bologna è partito dal 1′ minuto nella gara contro l’Anversa, realizzando la rete dell’1-2 al 64′, su assist di Vetlesen. Un rinforzo che fa di certo comodo ai “Blauw en Zwart” in una partita decisiva come quella di mercoledì.

IL CLUB BRUGGE PERDE UN TITOLARE IN VISTA DELLA FIORENTINA: MEIJER DOVRÀ OPERARSI, STAGIONE FINITA PER LUI