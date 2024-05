Sarà Meler a dirigere Club Brugge-Fiorentina. Prese un pugno in faccia dal presidente dell’Ankaragucu

Sarà Halil Umut Meler, 37enne nato a Smirne, l’arbitro di Club Brugge-Fiorentina,in programma mercoledì alle ore 18.45. Assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy per una terna tutta turca, mentre Quarto Uomo il bosniaco Irfan Peljto. Al VAR il tedesco Marco Fritz, Avar invece il Turco Alper Ulusoy.

In stagione è stato vittima protagonista di un violento attacco nel campionato turco. Al termine di Ankaragucu–Rizespor fu infatti aggredito dal presidente di casa Faruk Koca, che in campo lo colpì con un pugno al volto, prima che un altro componente della formazione locale lo calciasse una volta a terra. Meler, che aveva espulso al 50′ l’attaccante dell’Ankaraguru Sowe, finì in ospedale e il presidente (i suoi avevano incassato al 97′ il pareggio ospite) fu arrestato.

CON LE ITALIANE. Halil Umut Meler, arbitro Fifa dal 2017 ed inserito dalla scorsa stagione nella Uefa Elite, sarà alla seconda semifinale europea della carriera: lo scorso anno diresse West Ham-AZ Alkmaar 2-1, andata delle semifinali di Conference. In stagione il fischietto turco ha già diretto tre volte i club italiani: Lazio-Celtic 2-0 ai gironi di Champions, Milan-Sparta Praga 4-2 (con rosso ai cechi agli Ottavi) e Liverpool-Atalanta 0-3 (ai Quarti) in Europa League. Lo scorso anno arbitrò anche il Napoli (3-0 ai Rangers ai gironi di Champions) e la Juve (1-0 allo Sporting Lisbona ai Quarti di Europa League). Sarà il primo precedente invece con la Fiorentina.

RIGORI E ROSSI. Un arbitro, Meler, dacartellini e rigori piuttosto ‘facili‘: in stagione10 rigori e 10 espulsioni in 23 partite dirette(quasi 1 episodio a partita), con 119 ammonizioni. Media simile anche l’anno scorso, con 11 rigori, 10 espulsioni e 123 ammonizioni in 28 gare.

