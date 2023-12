Nazione, la rinascita di Mina: autorevolezza e doti fondamentali. Buone cose anche in fase d’impostazione 

Buona la prima da titolare con la maglia della Fiorentina per Yerry Mina. La gara contro il Genk ha dimostrato che il colombiano sta bene. Non solo sul piano fisico. Davanti ad un attacco, quello belga, che fa della velocità il suo punto di forza, Mina non si è scomposto. Non sembra un caso che Italiano abbia deciso di schierarlo in una gara internazionale dove autorevolezza e sicurezza diventano doti fondamentali nel reparto difensivo. Anche in fase d’impostazione ha fatto vedere buone cose provando più volte a verticalizzare il gioco. Lo scrive La Nazione.

