Agente Mina: “Ama giocare ogni partita per aiutare la squadra. Ranieri ha avuto fiducia in lui”

Il Cagliari è tra le squadre coinvolte nell’emozionante lotta salvezza di quest’anno. Una corsa delicatissima, ma i sardi possono contare su un valore aggiunto: Yerry Mina. Il difensore, arrivato dalla Fiorentina a titolo definitivo nel mercato di gennaio, ha avuto subito un grande impatto nella difesa dei rossoblù: “Yerry è un grande agonista, è una delle sue grandi virtù. – ci racconta il suo agente Simone Rondanini – Ama essere in campo ogni fine settimana per aiutare il gruppo, con l’obiettivo di essere importante e raggiungere gli obiettivi di squadra. La gente lo ha accolto molto bene, sembra che sia qui già da molto tempo”.

Tra le figure chiave per il passaggio di Yerry Mina al Cagliari c’è anche l’allenatore Claudio Ranieri: “È un allenatore magnifico ed è stata una persona molto importante per il trasferimento di Yerry a Cagliari. Ha avuto fiducia nelle sue capacità e fin dal primo giorno gli ha dato molta importanza”. Le aspettative verso il difensore colombiano sono chiare: “Si aspetta che porti sicurezza alla squadra e ai suoi compagni, dopo queste prime partite credo che sia stato così. La squadra è stata molto più incisiva in difesa”.

Barcellona ed Everton. Un curriculum importante per il classe ’94. La sua esperienza è uno degli elementi che potranno aiutare il Cagliari a raggiungere la salvezza. Da quando è sbarcato in Sardegna, Mina ha sempre giocato titolare e i risultati si sono visti: nelle ultime tre partite i rossoblù hanno subito solo due gol: “Ha un carattere competitivo e vincente, l’impegno e la grinta che dimostra sempre. È un giocatore con molta determinazione. Credo che sia riuscito a trasmetterla ai suoi compagni ed è vero che la squadra si sta rafforzando. In una situazione complicata servono giocatori esperti che siano all’altezza del compito. Tutto questo, insieme alla voglia e alla motivazione di Yerry, è una grande combinazione”, ci racconta Rondanini.

La salvezza con il Cagliari. Ma non solo. Un altro grande obiettivo per Yerry Mina è la Copa America con la sua Colombia, in programma questa estate: “Yerry ha un ottimo curriculum con la Nazionale colombiana, è sempre stato un giocatore molto importante. – dice Rondanini – Lavora sempre con l’obiettivo di essere al 100% per essere disponibile. Sono anche convinto che sarà una Copa America emozionante per la Colombia e con questa generazione di giocatori il c.t. ha molte opzioni”. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

