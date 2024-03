I convocati della Fiorentina per il Maccabi Haifa: out Arthur, Martinez Quarta, Kouamé e Christensen

In vista del prossimo impegno di Conference League di domani sera alle 21 contro il Maccabi Haifa, ecco la lista dei convocati della Fiorentina. Assenti Arthur, per un problema che gli dà noie dalla partita di Torino, e Martinez Quarta che è appena tornato ad allenarsi in gruppo.. Ai box anche Kouamé e Christensen. Ecco la lista completa:

