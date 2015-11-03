Notizie Maccabi Haifa Fiorentina Fiorentina

Ferrara: "Barak come Mr. Wolf, risolve i problemi. Il gesto di Ranieri a Jack? Lo si invita a volare basso"
09 marzo 2024 13:25
Maccabi Haifa, Simic non ci sta: "Non meritavamo di perdere, ma possiamo ancora vincere a Firenze"
07 marzo 2024 23:46
Milenkovic e Italiano ammoniti, salteranno la partita di ritorno contro il Maccabi Haifa
07 marzo 2024 23:27
Maccabi Haifa, sentite Refaelov: "Contentissimo di affrontare la Fiorentina, conosco anche Batistuta"
06 marzo 2024 22:18
Dodò: "Sto bene e non vedo l'ora di tornare a giocare. Voglio riportare il mio sorriso in campo"
06 marzo 2024 19:24
Avramov: "Spero che la Fiorentina vinca 5-0 con il Maccabi. Terracciano è cresciuto tantissimo"
06 marzo 2024 15:54
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