Notizie Maccabi Haifa Fiorentina Fiorentina

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Ferrara: "Barak come Mr. Wolf, risolve i problemi. Il gesto di Ranieri a Jack? Lo si invita a volare basso"

09 marzo 2024 13:25

Maccabi Haifa, Simic non ci sta: "Non meritavamo di perdere, ma possiamo ancora vincere a Firenze"

07 marzo 2024 23:46

Milenkovic e Italiano ammoniti, salteranno la partita di ritorno contro il Maccabi Haifa

07 marzo 2024 23:27

Maccabi Haifa, sentite Refaelov: "Contentissimo di affrontare la Fiorentina, conosco anche Batistuta"

06 marzo 2024 22:18

Dodò: "Sto bene e non vedo l'ora di tornare a giocare. Voglio riportare il mio sorriso in campo"

06 marzo 2024 19:24

Avramov: "Spero che la Fiorentina vinca 5-0 con il Maccabi. Terracciano è cresciuto tantissimo"

06 marzo 2024 15:54

I convocati della Fiorentina per il Maccabi Haifa: out Arthur, Martinez Quarta, Kouamé e Christensen

06 marzo 2024 15:03

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