Milenkovic e Italiano ammoniti, salteranno la partita di ritorno contro il Maccabi Haifa

Il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, era diffidato e con l’ammonizione arrivata con il fallo commesso al minuto 87 sull’attaccante del Maccabi Haifa, Pierrot, sarà assente nel match di ritorno che si giocherà giovedì prossimo allo stadio Franchi. Anche Vincenzo Italiano non potrà essere presente, poiché il direttore di gara, Donatas Rumsas, lo ha ammonito per proteste. Due assenze importanti in vista del prossimo impegno europeo, anche se i Viola portano a casa un vantaggio di un solo gol.

LEGGI ANCHE: LA DECIDE BARAK, L’UOMO DI COPPA!