La decide Barak, l’uomo di coppa! La Fiorentina vince in rimonta 4-3 contro il Maccabi Haifa

Al 2’ la Fiorentina sblocca subito il risultato a Budapest, Kayode crossa dentro per Nzola che trova l’incornata vincente staccandosi da Seck. Al 10’ giallo per Mohamed per il fallo su Nico Gonzalez. All’11’ punizioni di Biraghi dentro, Nico ci prova di testa. Al 12’ il Maccabi Haifa trova l’1-1 con Seck, calcio d’angolo battuto dentro, la Fiorentina si fa sorprendere, anticipato Milenkovic. Al 27’ Terracciano chiude in corner su Pierrot. Al 28’ Keouf chiude sul tentativo di Ikone. Al 29’ il Maccabi Haifa va in vantaggio con Kinda che sul palo lungo batte Terracciano. Al 31’ conclusione sballata di Duncan. Al 38’ cross dentro per Nzola, deviazione in corner. Al 44’ Nzola scarica su Duncan che non trova la porta. Al 47’ ammonito Italiano per proteste.

Nzola perde palla, Pierrot ci prova, palla fuori. Al 53’ ancora pericoloso Pierrot ma era fuorigioco. Al 55’ ammonito Degu, mister del Maccabi. Al 58’ Beltran acciuffa il pareggio con un ottimo diagonale, 2-2 a Budapest. Al 61’ ottimo inserimento di Duncan, palla dentro Nzola non riesce a colpire. Ikone prova a sorprendere il portiere del Maccabi sul primo palo. Al 66’ cross dentro, terzo tempo di Nico, palla sul secondo palo, Mandragora non riesce ad arrivare. Al 67’ il Maccabi torna in vantaggio, Khalaili firma il 3-2. Al 70’ punizione di Biraghi, Beltran non colpisce bene il pallone, palla che sfila fuori. Al 73’ Nico per Biraghi, si stacca Mandragora e palla in buca d’angolo, 3-3. Al 73’ entrano Bonaventura e Belotti, fuori Duncan e Nzola. Al 77’ Ikone prova il tiro a giro. All’80’ Maccabi in 10, doppia ammonizione. All’81’ dentro Barak, fuori Mandragora. All’84’ giallo per Kayode. Giallo per Milenkovic, era diffidato, salta il ritorno. All’87’ fuori Ikone dentro Sottil. Nel recupero Bonaventura ci prova dalla distanza. Al 95’ Barak con un gran gol firma il 4-3.