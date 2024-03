Maccabi Haifa, sentite Refaelov: “Contentissimo di affrontare la Fiorentina, conosco anche Batistuta”

Il centrocampista del Maccabi Haifa, Lior Refaelov, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

“Felici di misurarci contro una squadra di Serie A e sono veramente contento di affrontare la Fiorentina. Conosco anche qualche giocatore storico come Batistuta. Speravo di incontrare Kouamé, ma per questo attenderemo il match di ritorno. Per quanto riguarda il campionato israeliano non è di basso livello, ci sono delle squadre molto forti. Noi speriamo di vincere il campionato e lavoriamo duramente per raggiungere questo obiettivo”

