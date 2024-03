Dodò: “Sto bene e non vedo l’ora di tornare a giocare. Voglio riportare il mio sorriso in campo”

Il terzino della Fiorentina Dodò ha parlato nella conferenza stampa di avvicinamento al match di Conference League contro il Maccabi Haifa. Queste le sue dichiarazioni:

“Come mi sento? Sono felice di essere con il gruppo. Ho voglia di rientrare e aspetto il mio momento, parlo sempre con il mister che mi chiede sempre come sto ogni allenamento in cui devo stare ancora attento a non spingere troppo. Sono molto contento di essere di nuovo qua con la squadra perchè per me era la cosa più importante.

Kayode? E’ un ragazzo fenomenale perchè è arrivato sempre sorridente e con tutta la voglia di fare il suo meglio. Ha fatto una crescita grandissima ed è tutto merito suo, sono contento per lui ed ha la fiducia di tutti perchè è un bravissimo ragazzo.

La finale persa contro il West Ham? La finale dell’anno scorso è rimasta perchè ci eravamo allenati tanto per quella finale. Ma dobbiamo cancellare e fare del nostro meglio in questa stagione per fare in modo che il finale sia diverso anche per i nostri tifosi.

Il mio recupero dall’infortunio? Sempre difficile dopo un infortunio grave come questo. La mia famiglia e la squadra mi sono sempre stati vicini soprattutto nel corso del primo mese che è stato duro per me perchè potevo fare solo fisioterapia. Poi quando ho riniziato a lavorare in campo è tornata la felicità.

Il mio rientro aiuterà la Fiorentina? Non vedo l’ora di riportare il mio sorriso in campo non solo per me ma anche per tutta la Fiorentina. Sono molto felice e non vedo l’ora di tornare a giocare, ringrazio tutti.”

