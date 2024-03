Italiano: “Giocherà la miglior Fiorentina. Parisi non si è allenato per 20 giorni, fra poco Nico al top”

Da Budapest ha parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Maccabi negli ottavi di finale di Conference League, queste le sue parole:

“Ricominciamo questa cavalcata in Europa contro un avversario che dobbiamo rispettare, arrivano dall’Europa League ed hanno fatto punti contro avversari di non poco conto. Non esiste partita semplice e facile, non dobbiamo sottovalutare nulla, dobbiamo lavorare in un certo modo, si gioca andata e ritorno e dobbiamo fare quello che sappiamo fare. La condizione di alcuni è in crescita, abbiamo fatto delle buone partite e adesso vogliamo far bene domani per arrivare in un certo modo alla partita di ritorno

Giochiamo in campo neutro, in casa loro abbiamo visto delle immagini ed è diverso, li hanno una bolgia ma anche lontano da casa loro arrivano tifosi a seguirli, siamo tutti a pregare che arrivi quella stretta di mano e arrivi la pace, non ci può essere morte e distruzione.

Questa competizione offre squadre di un certo valore, ce ne sono tante attrezzate per arrivare fino in fondo, lo scorso anno abbiamo superato partite difficili. Anche quest’anno vogliamo arrivare a giocarci questo trofeo. Ormai è il terzo anno di questa competizione e sta crescendo tanto.

Togliendo la gara di Bologna, nelle ultime 4 ci siamo comportati bene, potevamo fare di più in trasferta che non abbiamo vinto, contro la Lazio abbiamo fatto una grande prestazione, siamo reduci da partite in cui abbiamo un livello tecnico e di efficienza diverso rispetto alle gare di gennaio e di inizio febbraio. Con la condizione che cresce, crescono le prestazioni e crescono i risultati. Abbiamo tante partite contro squadre di livello alto, abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia, se ritroviamo la condizione possiamo andare meglio.

Su Comuzzo è stata fatta la scelta di tenerlo come quarto centrale, ha qualità e grandi margini di crescita, vedrete farà parlare di se, è bravo, ha qualità, si intravede qualcosa di diverso rispetto a quello che fanno vedere i suoi coetanei. Sa benissimo che ci potrà essere spazio in qualsiasi momento. Domani è una partita importante e andrà in campo la squadra migliore per fare risultato. Comuzzo è un ragazzo giovane ed è stato premiato, se i suoi compagni lo permetteranno avrà spazio

Ci sarà spazio per tutti, far partecipare tutti porta risultato, lo abbiamo dimostrato lo scorso anno, troppe partite e troppo poco tempo per recuperare le energie. Da marzo fino all’ultima partita c’è stato spazio per tutti, i ragazzi lo sanno cosa penso, non c’è preclusione per nessuno, con la testa giusta, se tutti sono pronti possiamo avere grandi vantaggi

La Premier ha vantaggi rispetto a tutti gli altri campionati, hanno qualcosina in più rispetto a tutti gli altri campionati europei, è uno spettacolo per quello che mostra ma anche la nostra serie A ha dimostrato di essere ad un buon livello, lo scorso anno abbiamo fatto 3 finali e fino ad ora in tante squadre stiamo andando avanti

Beltran è un calciatore diverso rispetto all’inizio, ha legato di più con i compagni, conosce l’ambiente, ci è stato un periodo normale di ambientamento, adesso lo vedete tutti. Lui può giocare in tante zone del campo, è un bene per tutti noi, da quando è arrivato è un altro ragazzo, è nei meccanismi, nel rapporto con i compagni, ha qualità ed è ancora giovane, ha grandi margini di crescita, per un allenatore è una fortuna avere un giocatore cosi

Parisi troverà spazio in queste partite, era partito forte con grandi prestazioni, mi aveva convinto a farlo giocare anche a destra con grandi prestazioni perchè non si poteva tenerlo fuori. Poi per 20 giorni non si è allenato, è stato male, pian piano adesso è rientrato, se Fabiano è alla Fiorentina deve dare tanto a questa squadra, deve farsi trovare pronto, è da un po che non parte dall’inizio, deve essere bravo lui, tanti ritorneranno a dimostrare il loro valore in questo periodo, ci aspettiamo tanto perchè c’è bisogno di tutti.

Nico stava bene e sfruttava il rendimento della squadra, quello che stiamo cercando di raggiungere in questo momento è fargli fare più minuti per averlo sempre meglio come all’inizio dove ha faceva gol. Deve trovare brillantezza ma è dentro la squadra, lo vedo in grande crescita ed è applicato, spinge forte, manca poco per rivedere il Nico di inizio stagione. Deve essere aiutato dal rendimento di tutta la squadra, è un valore aggiunto per lo spirito che mette in campo”

QUARTA CHIEDE 2 MILIONI PER IL RINNOVO DI CONTRATTO