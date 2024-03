Rinnovo Martinez Quarta in bilico, possibile richiesta di oltre 2 milioni, c’è l’interesse della Juventus

Come riportato da TMW, la Juventus sta monitorando la situazione di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino di proprietà della Fiorentina. Può essere anche un’opzione per l’estate, in caso di cessioni clamorose, visto che attualmente non c’è ancora un accordo per il rinnovo con i viola e un contratto in scadenza nel 2025. La stagione ottima – con sei gol all’attivo – potrebbe portare a richieste alte per chi, attualmente, percepisce 1,3 milioni a stagione. Anche perché lo stesso Martinez Quarta, nell’estate scorsa, era considerato un esubero e poteva partire di fronte a un’offerta interessante. Così il Betis era davvero a un passo dall’acquistarlo. Poi è rimasto ed è diventati titolare pressoché inamovibile. Settimana scorsa l’agente è stato al Viola Park per capire i margini per la trattativa, anche se la situazione non è delle più semplici. Possibile una richiesta oltre i 2 milioni all’anno, con la Juve che guarda interessata.

