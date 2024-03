TMW, la Fiorentina ha già avviati i contatti per Cambiaghi. L’Atalanta chiede intorno ai 15 milioni di euro

Dopo una stagione da 7 gol e un assist tra Serie A e Coppa Italia con l’Empoli, Nicolò Cambiaghi non è riuscito a ripetersi in quella attuale, dove non ha ancora trovato la rete e in 26 presenze in campionato è andato a referto soltanto con un assist contro il Frosinone. Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta, società che lo ha prestato all’Empoli calcistica 2023-2024. La Dea sa comunque che gli estimatori per il 23enne non mancano e pure a gennaio ha ricevuto delle proposte, ma le offerte non soddisfacevano il club, che chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Inoltre sarebbe stato complicato anche trovare un accordo con l’Empoli. Più facile immaginare una sua cessione in estate, malgrado Cambiaghi possa giocarsi le sue carte in ritiro per provare a convincere Gian Piero Gasperini a puntarci e trattenerlo a Bergamo. Stando quanto scritto da TMW, però, il tecnico sembrerebbe preferire altri profili ed è per questo che già diverse squadre si sono fatte avanti per capire la situazione. Hanno preso informazioni – si legge – e avviato i contatti Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa. Da capire se il prezzo cambierà dopo una stagione al di sotto delle aspettative, almeno dal punto di vista realizzativo, e quali competizioni giocheranno le società interessate, dato che in base a quelle cambierà pure la disponibilità economica.

Foto: Instagram Cambiaghi

