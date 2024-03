Frey non ha dubbi: “Fossi nella Fiorentina confermerei subito Italiano anche perché Gilardino fa bene a restare a Genoa”

Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Tv Play: “Fossi nella Fiorentina riconfermerei subito Vicenzo Italiano. Anche perché, Gilardino fa bene a rimanere a Genova dove c’è un progetto serio. Mentre Thiago Motta è pronto per allenare una big. Dove? Per me Napoli sarebbe la piazza ideale per l’allenatore del Bologna”.

