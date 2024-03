Avramov: “Spero che la Fiorentina vinca 5-0 con il Maccabi. Terracciano è cresciuto tantissimo”

L’ex portiere della Fiorentina, Vlada Avramov, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul prossimo impegno dei viola in Conference, dove sfideranno il Maccabi Haifa in campo neutro a Budapest. Le sue parole:

“I ricordi che ho dell’Italia sono bellissimi, sono stato per 15 anni in città stupende. Ho trovato tanti amici con cui ancora mi sento, come ad esempio Mutu, Nainggolan e Frey. Spero che la Fiorentina vinca 5-0 perché secondo me è la più forte. Giocherà nel mio stadio e spero le porti fortuna. Terracciano? È cresciuto tantissimo, spero arrivi una chiamata anche dalla Nazionale perché è da un paio d’anni che gioca a grandi livelli”.

