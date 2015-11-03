Notizie Avramov Fiorentina

Avramov: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Firenze non merita l'ultimo posto in classifica"
14 novembre 2025 16:25
Avramov: "Spero che la Fiorentina vinca 5-0 con il Maccabi. Terracciano è cresciuto tantissimo"
06 marzo 2024 15:54
Avramov: "Buona performance di Terracciano, contro il Milan ha salvato il risultato. Vlahovic? Sua scelta andare alla Juve"
06 marzo 2023 20:13
Avramov: "Vlahovic? Non firma perchè ha una big dietro. Influenza negativamente lo spogliatoio"
21 ottobre 2021 19:59
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
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