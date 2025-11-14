Avramov: “Vanoli è l’uomo giusto per la Fiorentina. Firenze non merita l’ultimo posto in classifica”

L’ex portiere di Fiorentina e Cagliari, Vlada Avramov, oggi preparatore dei portieri dell’Al-Okhdood in Saudi Pro League, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi sui temi più caldi legati alla Serie A e alla situazione dei viola.

Sulla sorpresa di vedere la Fiorentina in fondo alla classifica, Avramov ha dichiarato:

“Firenze e la Fiorentina non meritano l’ultimo posto in classifica, ma con questa squadra e qualche nuovo acquisto si troverà sicuramente nelle zone tranquille della classifica nei prossimi mesi, non ho dubbi”.

Avendo condiviso lo spogliatoio con Paolo Vanoli, Avramov si è espresso così sul nuovo tecnico viola:

“Con il cambio di allenatore anche la squadra si sveglierà secondo me. E comunque sì, penso che Vanoli sia l’uomo giusto per questo momento difficile dei viola”.