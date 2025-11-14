14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Avramov: “Vanoli è l’uomo giusto per la Fiorentina. Firenze non merita l’ultimo posto in classifica”

News

Avramov: “Vanoli è l’uomo giusto per la Fiorentina. Firenze non merita l’ultimo posto in classifica”

Redazione

14 Novembre · 16:25

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 16:25

TAG:

AvramovFiorentinaVanoli

Condividi:

di

L'ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov ha parlato a Tuttomercatoweb del momento di difficoltà della Fiorentina e di Paolo Vanoli

L’ex portiere di Fiorentina e Cagliari, Vlada Avramov, oggi preparatore dei portieri dell’Al-Okhdood in Saudi Pro League, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi sui temi più caldi legati alla Serie A e alla situazione dei viola.

Sulla sorpresa di vedere la Fiorentina in fondo alla classifica, Avramov ha dichiarato:

“Firenze e la Fiorentina non meritano l’ultimo posto in classifica, ma con questa squadra e qualche nuovo acquisto si troverà sicuramente nelle zone tranquille della classifica nei prossimi mesi, non ho dubbi”.

Avendo condiviso lo spogliatoio con Paolo Vanoli, Avramov si è espresso così sul nuovo tecnico viola:

“Con il cambio di allenatore anche la squadra si sveglierà secondo me. E comunque sì, penso che Vanoli sia l’uomo giusto per questo momento difficile dei viola”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio