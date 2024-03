Maccabi Haifa, Simic non ci sta: “Non meritavamo di perdere, ma possiamo ancora vincere a Firenze”

Il difensore del Maccabi Haifa, Lorenco Simic, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita. Le parole del croato, che ha commentato così la sconfitta:

“Non meritavamo di perdere la partita, ma dobbiamo guardare avanti e pensare al ritorno. Possiamo giocare ancora le nostre carte e stasera abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Possiamo fare un buon risultato a Firenze. Fiorentina ha tanti giocatori forti, basta perdere la concentrazione per un minuto ed essere puniti. Io ho giocato in Serie A e avevo avvertito i miei compagni. Non meritavamo di perdere oggi”.

LEGGI ANCHE: MILENKOVIC E ITALIANO SQUALIFICATI NELLA GARA DI RITORNO CONTRO IL MACCABI HAIFA