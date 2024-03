Sarà Massa a dirigere Fiorentina-Roma. Una sola sconfitta con lui in casa, ma con un rigore inesistente

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 in programma nel weekend. Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, a dirigere la sfida tra Fiorentina e Roma in programma domenica sera all’Artemio Franchi. Assistenti Meli e Alassio, al VAR Maresca e quarto uomo Rutella. Con il fischietto ligure il bilancio complessivo dei viola è: 7 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. In casa, invece, ci sono tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Si tratta di Fiorentina-Napoli del 24 agosto 2019 (persa dai viola 3-4), dove si inventò di sana pianta un rigore per gli azzurri dopo la simulazione di Mertens. Ma non sono finite le curiosità. Massa ha già diretto nella sua carriera un match tra viola e giallorossi ma all’Olimpico: è accaduto alla trentesima giornata del campionato 2018/19, gara quella terminata con il punteggio di 2-2 con le reti di Pezzella e Gerson, per i viola, e di Zaniolo e Perotti per la Roma.

