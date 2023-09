Amoruso dice la sua su Quarta: “Alcune volte perfetto, altre irriconoscibile. Soffre l’approccio alla partita”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sul difensore argentino Martinez Quarta. Ecco le sue parole:

“Su Quarta io impazzisco perchè ha fatto partite bellissime ma poi è entrato in un vortice tenebroso fatto di errori e scelte sbagliate in campo che non ci faceva più riconoscerlo. Lui ha le caratteristiche per essere il titolarissimo della Fiorentina ma il problema è che ha tante amnesie, troppe perchè se iniziano ad essere 6 o 7 a stagione… Sono tutte supposizioni. Dovrebbe andare sul sicuro per riacquistare sicurezza e poi tonare a fare le scelte più difficili in campo.”

