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Amoruso su Pjaca: " E' un potenziale crack, ma ad oggi qualcosa lo blocca. Pioli rifletta.."

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato così del pessomo momento che sta vivendo in maglia viola il croato Marko Pjaca, ecco alcune delle sue parole: “Quando una società fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 21:13
Amoruso su Pjaca: " E' un potenziale crack, ma ad oggi qualcosa lo blocca. Pioli rifletta.." -
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Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato così del pessomo momento che sta vivendo in maglia viola il croato Marko Pjaca, ecco alcune delle sue parole: “Quando una società fa un investimento,  sai che la questione ti può andar bene come ti può andare male. Pjaca è certamente un potenziale campioncino, ma c’è qualcosa che non lo fa rendere quanto il suo valore. Non so quanto si possa andare avanti così, Pioli a breve dovrà cominciare a pensare a delle scelte decise su di lui”.

Fonte: Radio Bruno

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