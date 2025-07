Amoruso: “Possiamo dire che Kean non ha accettato l’Arabia. Comuzzo ha potenziale inespresso”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“Kean e Pioli? Su Kean possiamo dire che non ha accettato la causa degli arabi e non penso che aspetti l’ultimo giorno. Per quanto riguarda Pioli ha praticamente tutta la squadra a disposizione quindi mi aspetto delle situazioni tattiche fin dal primo giorno.

Sottil? Credo che gli siano state date tante possibilità ma questo non vuol dire che Pioli non gliele darà. Si deve fare trovare pronto, badare poco alle ciance e vedere se ha cambiato atteggiamento e se sia un giocatore su cui la Fiorentina può contare e non solo per 6 o 7 partite all’anno.

Pioli motivatore? Oggi come oggi gli allenatori sono molto più preparati rispetto a qualche anno fa. Ci sono tanti esperti di comunicazione, motivatori, dialoghi nell’uno contro uno. Sicuramente Pioli ha avuto 5 anni al Milan per migliorarsi e lui stesso ha accettato Firenze perchè conosce la piazza e perchè quando è andato via sembrava un lavoro un po’ incompiuto ai tempi dei Della Valle.

La difesa? Io non credo che questa squadra avrà un sistema difensivo fisso ma potrà cambiare in base alla partita. I 3 centrali più forti sono quelli che hanno giocato di più quest’anno. Comuzzo ha un potenziale ancora inespresso al 100%: quest’anno è partito benissimo e poi si è un po’ perso. Sulla carta qualcuno parte un po’ più avvantaggiato ma con un nuovo allenatore ognuno vuole giocarsi le proprie carte.”