Amoruso netto: “Italiano non sta dando più niente ai giocatori. Nessun miglioramento in difesa”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“L’addio di Italiano a fine stagione? Io lo dissi prima di Natale perchè era nell’aria. L’hanno gestita bene ma siamo arrivati ad un punto in cui l’allenatore non sta dando più niente ai giocatori, vanno a corrente alternata. In Conference League non abbiamo una strada ma un’autostrada aperta per la finale ma partire da favoriti non è mai facile perchè questa squadra in questa stagione quando doveva fare il salto di qualità non l’ha mai fatto.

Perchè si è arrivati a fine ciclo? Quando le cose non vanno più bene, sperando che possano andare meglio in queste ultime partite per esempio arrivando a giocare altre finali perchè siamo messi bene nelle coppe, è chiaro che è tutto in divenire. Quando un rapporto non va più nel calcio gli errori arrivano da più parti. Per esempio per quanto riguarda la società parliamo dei calciatori che non sono stati presi a gennaio e quelli che sono arrivati solo a fine mercato…

Alzare un trofeo? Fondamentalmente non voglio essere negativo ma difficilmente vedo la Fiorentina ripetere due finali da giocare. Me lo auguro perchè sarebbe una conferma di alcuni valori, anche dell’allenatore.

Convocazione in Nazionale per Bonaventura ed il rinnovo con la Fiorentina? Bonaventura si merita il rinnovo per ciò che ha fatto ma bisogna capire le richieste e trovare la situazione idonea per entrambi. Ne servirebbe più di uno di giocatori come Jack e se riparti con una rifondazione generale non puoi fare a meno dei giocatori di esperienza.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA TRASFERTA DI BERGAMO