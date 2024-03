I convocati della Fiorentina per l’Atalanta: finalmente torna Kouamé, ok Arthur. Assente Christensen

In vista del prossimo impegno di campionato della Fiorentina contro l’Atalanta, arriva la lista dei convocati per il match valido per la 29° giornata. Rientro per Kouamé, dopo aver contratto la malaria al suo rientro in Italia. Arthur c’è, dopo aver riposato nel match valido per il passaggio ai quarti di Conference contro il Maccabi Haifa. Torna Beltran dopo la squalifica, ma out Bonaventura che deve ancora scontarla dopo il 5° giallo rimediato contro la Roma. Christensen ancora assente.

