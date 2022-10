Amoruso attacca: “Questa società non è abituata al calcio professionistico, vengono dagli amatori”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno ed ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Intorno alla Fiorentina c’è il clima che la Fiorentina stessa ha creato, il campo non dice mai cavolate, se ci delle critiche da parte di giornalisti e tifosi è perchè ci sono delle crepe, non c’è da nascondere nulla. La società cerca di proteggere il più possibile l’allenatore dalle pressioni, anche se queste pressioni dovrebbero esserci sulla società dopo l’ultima campagna acquisti fatta, dove i giocatori che sono andati via non sono stati sostituiti come sarebbe dovuto essere.

Italiano parlando ai profili social risponde alla solite quattro domande canoniche e cosi non va sotto pressioni, i giocatori non hanno rapporti con i viola club e non hanno rapporti con i tifosi, più protetti di cosi si muore. La gente comunque dice e pensa ciò che gli pare e piace, è giusto cosi, nessuno può impedirli di esprimere i propri umori. La squadra ha vinto solo due partite, è difficile scappare da certe cose. Da giocatore avrei sempre piacere nel parlare.

La Fiorentina è una società nuova, partita malissimo con tante problematiche, non sono stati anni facili, i tifosi si sono comportati sempre troppo bene, civilissimi. La squadra è sempre stata sostenuta bene, al massimo la squadra è stata fischiata a fine partita. Mi dispiace dirlo ma questa società e questi proprietari non sono abituati al calcio professionistico, loro vengono dal calcio amatoriale dove le critiche non esistono, qui invece c’è storia e c’è passione, c’è gente che respira calcio ma non solo a Firenze, in tutta Italia”

MOTIVI E RETROSCENA DIETRO L’ADDIO DI PORRACCHIO ALLA FIORENTINA