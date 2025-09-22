Amoruso duro: “Alla Fiorentina manca la pressione, scende in campo troppo rilassata”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, l’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato del momento delicato della squadra viola dopo la sconfitta interna contro il Como.

Ecco le impressioni di Amoruso:

“Questa è una squadra alla quale manca la pressione. Non sentono la necessità di doversi fare il mazzo.

Non accetto i quattro giocatori entrati nel secondo tempo con un atteggiamento quasi remissivo.

La differenza la fanno i giocatori che entrano dalla panchina. Anche Viti al primo controllo ha dato la palla a loro. Purtroppo c’è un problema di una squadra che era troppo rilassata. Nella gestione della palla e del possesso palla su entrambe le fasi mi aspetto molto di più”

Su Pioli:

“Giustamente ieri ha cambiato e non andava più bene quello che avevamo fatto nelle partite precedenti.

Nel primo tempo di ieri abbiamo avuto quattro palle gol…”

Sulla poca personalità della squadra:

“Il calcio è cambiato, quelle personalità che alla mia epoca ce n’erano quante ne vuoi, oggi ce ne sono meno ma fanno la differenza. Nello spogliatoio della Fiorentina ce ne sono al massimo due”.

Sulle mosse da adottare per il futuro:

“Devi continuare su questa strada, ok il manico ma in campo ci vanno i giocatori. Non mi è piaciuto l’atteggiamento degli attaccanti che in fase difensiva hanno fatto troppo pochi. Quando c’è da fare il mazzo, bisogna farselo tutti insieme. Apparte Gosens, De Gea gli altri sono giocatori che non hanno vinto niente.

Se vogliono crescere devono capire che la squadra viene prima di tutto”.