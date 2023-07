Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

Un primo tempo privo di grandi emozioni con la Fiorentina Primavera che si fa vedere un paio di volte in avanti ma senza impensierire troppo Terracciano. La partita si sblocca con il bel gol di Jovic dal limite dell’area al 43′ che regala il vantaggio alla Fiorentina. Al 47′ arriva il raddoppio della Fiorentina con una bella serpentina di Ikonè che scarica per Kokorin: l’attaccante russo molto altruista serve l’assist per Jovic che deve solo piazzare il pallone vicino al palo. Doppietta quindi per Jovic e si chiude qui la prima frazione di gioco sul risultato di 2-0

Nella ripresa tanti cambi da una parte e dall’altra. Al 53′ arriva il gol di Cabral su tap-in dopo la respinta di Vannucchi sul tiro di Bonaventura dal limite. La Fiorentina Primavera trova il gol del 3-1 con Conti che accorcia le distanze grazie ad un tiro da dentro l’area deviato che non lascia scampo a Cerofolini. Pronti via e subito la Fiorentina risponde con il nuovo arrivato Sabiri che mette in rete il gol del 4-1. Sabiri si mette ancora in mostra e realizza la doppietta personale al 65′ per il 5-1. C’è gioia anche per Brekalo al 77′ che aumenta il passivo per la Fiorentina ai danni dei ragazzi di Galloppa. Il 7-1 lo firma Terzic, a 3 minuti dal termine, con il piede debole ed un tiro a giro fantastico dal limite dell’area. Sempre il terzino serbo mette a segno l’ottavo gol nel corso dell’ultima azione del match con un pallonetto a superare Vannucchi.

La prima amichevole si conclude così sul risultato di 8-1 per la Fiorentina di Italiano.

PRIMA AMICHEVOLE PER LA FIORENTINA AL VIOLA PARK CONTRO LA PRIMAVERA