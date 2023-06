Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: “Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham”

Iniziato oggi il raduno della Serbia, ha parlato il ct Dragan Stojkovic annunciando un paio di forfait dell’ultim’ora riguardanti calciatori di Serie A:

“Abbiamo un bel po’ di giocatori che potrebbero uscire dalla lista per motivi vari. Mitrovic combatte da sei mesi con un problema a un piede, per questo ai Mondiali non era sul suo livello. Ci ho parlato e dovrà probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico. Jovic si è infortunato nella finale con il West Ham, si è fratturato il naso ed è stato operato oggi. Non conteremo neanche con Vlahovic, abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore all’inguine. Meglio che salti il giro e si rimetta una volta per tutte dall’infortunio”. Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA SI MUOVE SUL MERCATO: NEL MIRINO L’ESTERNO DEL BOLOGNA