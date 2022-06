Pedullà: “Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito web, annuncia che Fiorentina e Real Madrid sarebbero molto vicine a trovare un accordo per l’approdo di Luka Jovic in riva d’Arno:

“Il 14 giugno vi abbiamo raccontato la forte irruzione della Fiorentina per Luka Jovic. Nei giorni successivi abbiamo ribadito come gli accordi, con la regia di Ramadani, fossero stati raggiunti In prestito secco con pagamento del 50 per cento dell’ingaggio (totale circa 6 milioni). La Fiorentina forse pagherà qualcosa in meno, ma non ci sono più dubbi sul buon esito della trattativa”.

