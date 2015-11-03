Notizie Nikola Milenkovic Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Milenković chiama Vlahović al Nottingham. I due ex viola di nuovo insieme in Premier?"
22 maggio 2025 12:24
Corriere dello Sport: “Milenkovic? Addio spiegato dall’ingaggio percepito. La Fiorentina abbassa il monte ingaggi”
16 luglio 2024 09:03
Milenkovic: "Momento più importante della stagione, partite fondamentali a cominciare da oggi"
07 maggio 2023 17:49
Calciomercato.com: "Incontro fra l'agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana"
28 giugno 2020 15:52
La Nazione, il Manchester United vuole prendere Milenkovic nel mercato estivo
25 marzo 2019 20:00
Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia.
28 settembre 2018 14:20
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