Corriere dello Sport: “Milenkovic? Addio spiegato dall’ingaggio percepito. La Fiorentina abbassa il monte ingaggi” 

Da evidenziare che Milenkovic viene da una stagione deludente

Nikola Milenkovic è pronto a lasciare la Fiorentina. Il serbo infatti è a un passo dal vestire la maglia del Nottingham Forest, che nella giornata di ieri ha migliorato l'offerta iniziale di 9 milioni fino ad arrivare a 15. Adesso manca veramente poco per il suo addio alla Fiorentina.

Dietro la cessione del serbo ci sono motivo economici, più che sportivi. Milenkovic viene da una stagione deludente con 0 gol all'attivo, ma principalmente sono stati i 3,3 milioni di stipendio a pesare sulla posizione in rosa del centrale. Con il suo addio, la Fiorentina abbasserà il monte ingaggi in maniera importante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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