Esclusiva Pedullà: "La Fiorentina sta provando a soffiare in extremis Pongracic al Rennes"

La Fiorentina secondo Pedullà sta lavorando in queste ore al sostituto del partente Milenkovic, tentativo per il croato del Lecce

La Fiorentina sta per cedere, come anticipato poco fa, Milenkovic al Nottingham Forest. E ora cerca un sostituto di spessore. La notizia degli ultimissimi minuti è che il club viola si è inserito a sorpresa per Marin Pongracic, il centrale croato classe 1997 che non ha ancora firmato per il Rennes. La trattativa con il Lecce era stata completata, ma mancano ancora le firme. La Viola ci prova, i numeri dell’operazione assomiglierebbero molto a quelli che porteranno Milenkovic in Premier. Non siamo agli accordi, serve cautela, ma il tentativo è in corso.

Lo riporta alfredopedulla.com

Pedullà annuncia: “Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus”

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-per-milenkovic-al-nottingham-svolta-vicina-si-puo-chiudere-a-12-milioni-piu-bonus/260826/