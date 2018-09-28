Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia.
Pochi minuti fa la Serbia ha diramato le proprie convocazioni per le sfide dell 11 e 14 Ottobre rispettivamente contro Montenegro e Romania. Fra questi spunta il nome del centrale viola, a conferma de...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 14:20
Pochi minuti fa la Serbia ha diramato le proprie convocazioni per le sfide dell 11 e 14 Ottobre rispettivamente contro Montenegro e Romania. Fra questi spunta il nome del centrale viola, a conferma dell'ottimo periodo di forma che sta attraversando. Presenti anche altri tre "italiani", Lukic, Milinkovic-Savic e Kolarov.