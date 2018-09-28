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Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia.

Pochi minuti fa la Serbia ha diramato le proprie convocazioni per le sfide dell 11 e 14 Ottobre rispettivamente contro Montenegro e Romania. Fra questi spunta il nome del centrale viola, a conferma de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 14:20
Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Pochi minuti fa la Serbia ha diramato le proprie convocazioni per le sfide dell 11 e 14 Ottobre rispettivamente contro Montenegro e Romania. Fra questi spunta il nome del centrale viola, a conferma dell'ottimo periodo di forma che sta attraversando. Presenti anche altri tre "italiani", Lukic, Milinkovic-Savic e Kolarov.

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