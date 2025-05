Dall’Inghilterra: “Milenković chiama Vlahović al Nottingham. I due ex viola di nuovo insieme in Premier?”

Il Nottingham Forest è desideroso di battere una serie di rivali della Premier League per l’acquisizione di Dušan Vlahović, dopo che la stella della Juventus è stata individuata come un possibile rinforzo dal tecnico Nuno Espírito Santo e da figure influenti dietro le quinte al City Ground, come rivelato da fonti di GIVEMESPORT.

I Tricky Trees hanno mostrato grande ambizione durante la finestra di mercato estiva di meno di 12 mesi fa, e ciò ha dato i suoi frutti, visto che hanno ottenuto la qualificazione a una competizione europea per la prossima stagione.

Anche Nikola Milenković è stato tra i nomi arrivati nelle Midlands, con un trasferimento da 12 milioni di sterline dopo che è stato raggiunto un accordo con la Fiorentina, e il Nottingham Forest ora punta ad assicurarsi anche il compagno di nazionale serbo Vlahović per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Proprio il difensore serbo potrebbe essere una pedina importante nell’operazione visto che i due connazionali hanno condiviso lo spogliatoio sia al Partizan Belgrado che alla Fiorentina. Ciò potrebbe aiutare un’eventuale trattativa.

L’attaccante si sta avvicinando all’ultimo anno di un contratto che gli garantisce oltre 315.000 sterline a settimana, il che ha spinto il Nottingham Forest e altri club interessati a fiutare l’opportunità di agire, poiché è stato riconosciuto che la Juventus non vorrà correre il rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Fonti GMS hanno rivelato che il Nottingham Forest è stato individuato come una potenziale destinazione alla luce dell’incertezza che ancora circonda il futuro di Vlahović. Lo scrive Givemesport.com.