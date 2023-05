Milenkovic: “Momento più importante della stagione, partite fondamentali a cominciare da oggi”

Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli–Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Come non distrarsi in questa atmosfera? Ci tenevo a dire prima di tutto due parole sulle due tragedie accadute in Serbia, il mio pensiero va alle vittime e sono vicino al popolo serbo. Oggi l’atmosfera è bella e meritatamente il Napoli ha vinto scudetto giocando un bellissimo calcio. Noi arriviamo nel momento più importante della stagione dove si devono decidere tante cose ed abbiamo tante partite importanti da giocare ad incominciare da oggi. Vogliamo fare la nostra partita come sempre.”

