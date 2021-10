Sconcerti: “Berardi, Mayoral ed una punta al posto di Vlahovic. La società ha due mesi di tempo”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La soluzione migliore per il caso Vlahovic è quella che ha trovato il Milan per Donnarumma. Sostituirlo subito, prima ancora che il giocatore se ne vada. La gente fa molta più attenzione a chi arriva rispetto a chi parte. La società ha due mesi di tempo per trovare un ottimo sostituto. Con i soldi del serbo, seppure 40-45 milioni, si possono comprare Berardi e un attaccante da 15 milioni e rilevare da Roma e Real il prestito di Borja Mayoral, ora in panchina. Se Vlahovic vuole restare a Firenze fino a giugno può diventare il secondo centravanti con cui dare il cambio a Borja Mayoral. Nel calcio bisogna sempre reagire attraverso il calcio e cercare di non buttare via niente. Il resto è vita, meravigliarsi che comandino i soldi mi sembra uno stupore finito, inutilmente infantile. I giocatori buoni ci sono, usiamoli se ci sono anche i soldi. Tutto torna a posto, non possiamo sentirci sempre traditi. Altrimenti viene il dubbio di meritarselo”.

