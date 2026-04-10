Ranieri bordata a Gasperini: “Ha scelto tutti gli acquisti e detto no a Rowe. Non sono suo tutore”

Nonostante il 3 a 0 rifilato questa sera al Pisa in campionato, la ‘telenovela’ Roma sembra non placarsi. Questa sera ci si è messo anche Claudio Ranieri, che non le ha certo mandate a dire ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro i toscani, lanciando una frecciata, neanche troppo velata, a mister Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “All’inizio della stagione avevamo in ballo 5-6 allenatori, poi la Società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto all’Atalanta, cioè partire con i giovani, per poi portarli in alto e farli giocare in grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, perché mi sono detto che se dovevo perdere un anno per costruire, lo avrei fatto volentieri. Tutti ci aspettavamo quello che sta succedendo. Io e lui, insieme, abbiamo scelto i giocatori, non c’é un singolo giocatore preso che lui non abbia approvato: Ziolkoswski, Ghilardi, Venturino, anche lo stesso Zaragoza perché non potevamo prendere Rowe. Le combinazioni di mercato sono molte, però anche quest’ultimo è stato preso su sua richiesta”.

“Tutto quello che abbiamo cercato di fare, è per dare all’allenatore una squadra che l’anno scorso è arrivata ad 1 punto dalla Champions League. Io ho detto vediamo cosa posso fare nel mio ruolo: Se mi piacerà continuerò a farlo, altrimenti, se non sarò interpellato me ne andrò via, perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui, come mi sono fatto da parte come allenatore, lo posso fare anche da Senior Advisor”.