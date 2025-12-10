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Dall’Inghilterra rivelano: “Il Fulham pensa a Kean per rinforzare l’attacco a gennaio”

Moise Kean è uno dei nomi più chiacchierati anche in ottica mercato: su di lui l’interesse della Premier League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2025 18:21
Dall’Inghilterra rivelano: “Il Fulham pensa a Kean per rinforzare l’attacco a gennaio” - Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il Daily Mail, il Fulham sarebbe interessato a riportare in Premier League Moise Kean. Il club londinese, terz’ultimo in massima serie inglese, infatti, vuole implementare il reparto offensivo con un giocatore come l’attaccante della Fiorentina, peraltro già allenato dall’allenatore dei Cottagers, Marco Silva, ai tempi dell’Everton.

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