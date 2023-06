Di Marzio: “Il Fulham spinge per Igor, Fiorentina al lavoro per piazzare il colpo in uscita”

Non solo l’interesse per Ngonge dell’Hellas Verona, la Fiorentina lavora anche alle uscite. Il Fulham spinge per il difensore Igor Julio. Il classe 1998 è in scadenza di contratto nel 2024, con opzione per il rinnovo a favore del club fino al 2025. In questa stagione, l’ex SPAL ha collezionato 42 presenze complessive agli ordini di Italiano. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

