TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?

In casa Fiorentina è da tenere sotto osservazione il presente (e futuro) del difensore Igor. Il brasiliano – vincolato al club viola con un accordo che scade nel giugno del 2024 ma con una opzione ’automatica’ di allungamento fino al 2025 – sembra ormai essere vicino a lasciare Firenze, con diverse società interessate all’evolversi della situazione. Premier e LaLiga. In particolare, dopo le voci sul Nizza ma non solo, ad oggi sono infatti due le squadre maggiormente in pressing per il classe ’98: si tratta di Fulham e Villarreal. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.