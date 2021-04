Nazione, la Fiorentina vuole Nzola. Lo Spezia lo farà partire e chiede 15 milioni

L’edizione spezzina de La Nazione, fa il punto su Nzola. Una volta raggiunta la salvezza per Nzola, si aprirà quasi certamente un altro libro con altre fotografie e maglie, anche perché è oramai sicura la sua partenza.

La probabile retrocessione in Championship del Fulham sembra un po’ aver spento le voglie dei londinesi che in caso di permanenza in Premier contavano molto nell’arrivo di questo attaccante. Anche dal Belgio arrivano segnali importanti, ma alla fine potrebbe spuntare qualche club italiano pronto a proporre l’affare. Tutte da confermare a oggi le voci che vogliono l’Empoli, se promosso, e la Fiorentina. Club viola che a gennaio aveva proposto scambio di prestiti con Kouame in prima fila per fare un’offerta. La realtà è però l’immediato, con lo Spezia che per il futuro sembra poter chiedere 15 milioni

