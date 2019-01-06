Pjaca, lo vuole Ranieri al Fulham. La Juve chiede un incontro ai viola. La situazione...

Secondo Tuttosport, un’offerta del Fulham, allenato dall’ex viola Claudio Ranieri, è arrivata per Pjaca. Per questo motivo, la Juve ha intenzione di incontrare sia il procuratore dell’attaccante che C...

Secondo Tuttosport, un’offerta del Fulham, allenato dall’ex viola Claudio Ranieri, è arrivata per Pjaca. Per questo motivo, la Juve ha intenzione di incontrare sia il procuratore dell’attaccante che Corvino. L’obiettivo della Juventus è quello di non vedere svalutato il valore del calciatore che, dopo l’arrivo di Muriel a Firenze e dopo alcune occasioni gettate al vento, rischia di non avere molto spazio in viola. E poi Ranieri si è detto disposto ad investire soldi su di lui per ottenerlo a titolo definitivo, occasione certamente ghiotta per la Juve. Un termine anticipato del prestito è la soluzione maggiormente probabile in questo momento