Calciomercato.it riporta: "Chukwueze torna al Milan, ma la Fiorentina ci vorrebbe provare"

L'esterno nigeriano potrebbe essere un esterno buono per Grosso

Con l'obiettivo di perfezionare l'organico in diverse zone del campo, Fabio Paratici resta vigile sulle opportunità offerte dalle trattative estive. A questo proposito, secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club viola avrebbe messo gli occhi su un elemento offensivo rientrato al Milan dopo il periodo trascorso in prestito al Fulham, desideroso di giocarsi le proprie carte in maglia rossonera.

Si tratta di Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, tuttavia, difficilmente troverà spazio nei piani tattici di Amorim. Di conseguenza, i suoi agenti stanno esplorando diverse opzioni per il futuro: tra le società che hanno manifestato interesse, oltre a Trabzonspor e Bologna, figura proprio la Fiorentina. Se gli emiliani potrebbero muoversi concretamente nel caso in cui Orsolini decidesse di non prolungare il proprio contratto, Paratici preferisce al momento monitorare l'evoluzione degli eventi, valutando la possibilità di presentare una proposta ufficiale soltanto nelle ultime settimane di agosto.