Dal Brasile: distanza tra il Fulham e il Benfica per Morato. Gli inglesi virano su Igor?

Il Fulham è determinato a rinforzare il settore difensivo in vista della prossima stagione e i due principali obiettivi dei Cottagers sono entrambi brasiliani: si tratta di Morato del Benfica e il viola Igor.

Il primo approccio del club inglese per Morato non è andato a buon fine. Come riporta UOL infatti, l’offerta del Fulham si aggirava intorno ai 10 milioni di euro, mentre il club portoghese ha avvertito che non rinuncerà all’ex giocatore del San Paolo per meno di 50 milioni di euro. Nonostante la notevole distanza tra la prima offerta e la richiesta, le trattative proseguono.

La valutazione di Igor da parte della Fiorentina sembra rientrare di più nel budget del club inglese. Inoltre la trattativa potrebbe essere resa più facile dal fatto che il i viola sono interessati alla cessione.