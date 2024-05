The Sun rivela: “Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier”

Stagione deludente per Sofyan Amrabat in Premier League, alla ricerca delle sue fortune a Manchester. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese The Sun, non è ancora chiaro come i Red Devils si muoveranno sul medesimo fronte, avendo la possibilità di riscattare il centrocampista marocchino dalla Fiorentina a 20 milioni più 5 di bonus (i Viola hanno già incassato 10 milioni del prestito, ndr.). Su di lui però ci sarebbero altri due club inglesi, nonché il Crystal Palace e il Fulham, che nelle ultime quattro settimane hanno inviato degli osservatori per osservare il centrocampista. Il club del sud di Londra perderà alcuni pezzi importanti della sua rosa, pertanto potrà fare cospicui investimenti sul mercato; Amrabat, di fatto, potrà essere un obiettivo più che concreto. Il Fulham, invece, perderà Joao Palhinha, pronto a lasciare il club in estate e di certo dovrà provare a rimpiazzarlo.

L’INDIZIO DAI VIDEO DELLA UEFA, LA FIORENTINA DOVREBBE INDOSSARE LA SECONDA MAGLIA NELLA FINALE DI ATENE