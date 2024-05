L’indizio dai video della Uefa, la Fiorentina dovrebbe indossare la seconda maglia nella finale di Atene

La Uefa si è recata al Viola Park per registrate dei contenuti da pubblicare sul canale social della Conference League e i giocatori della Fiorentina hanno indossato tutti la seconda maglia, che sia un indizio in vista della finale del 29 Maggio ad Atene? Ancora non ci sono conferme ufficiali ma la storia recente della Fiorentina ci viene incontro, infatti anche l’anno scorso prima della finale con il West Ham vennero registrati questo tipo di contenuti e in quel caso la Fiorentina indossava la prima maglia, la stessa che ha poi indossato nel giorno della finale di Praga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)

LE PAROLE DI ITALIANO