Fiorentina oggi quadrangolare, si comincia alle 16.00 contro il Duisburg. Poi Fulham e Bilbao
Come possiamo leggere su La Gazzetta Dello Sport oggi la Fiorentina sarà in campo a Duisburg nella Schauinsland Arena: il quadrangolare tra i padroni di casa, i viola, l’Athletic Bilbao e il Fulham.Or...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 12:02
Come possiamo leggere su La Gazzetta Dello Sport oggi la Fiorentina sarà in campo a Duisburg nella Schauinsland Arena: il quadrangolare tra i padroni di casa, i viola, l’Athletic Bilbao e il Fulham.
Ore 16.00, Duisburg-Fiorentina, poi alle ore 17.00 scontro tra Bilbao e Fulham. Le vincenti si incontrano nella finale alle ore 19.00, chi perde gioca alle 18.00. Gare da 45 minuti l'una dove Pioli cercherà di ruotare al massimo i suoi giocatori, in palio la "Cup der Traditionen".