Secondo il quotidiano sportivo AS, dopo averlo seguito Unai Nunez la scorsa estate, la Fiorentina vorrebbe prenderlo nella prossima. Il Bilbao infatti, non ha intenzione di privarsi di Nunez durante la finestra di mercato in corso. La situazione del giocatore verrà ridiscussa a giugno, con il club viola pronto all’assalto

I TIFOSI SI SCHIERANO ANCHE CONTRO COMMISSO